Teatr bolçulygyndaky gowy oýun, kino we tomaşaçy gytçylygy

Türkmenistanda soňky onýyllyklarda ilhalar oýunlaryň, kinolaryň, okyjylaryň elinden düşürmän okaýan kitaplarynyň, ýadaman diňläp bolýan aýdym-sazlaryň kän döredilmeýändigi, ýöne döwletden sylag, at-dereje, orden-medal alan döredijilik wekilleriniň kändigi, şeýle-de medeni maksatly binalara ýüzlerçe million dollarlyk serişdeleriň harç edilendigi aýdylýar. Habarçylarymyz bilen pikirini paýlaşan ýasaýjylaryň tassyklamagyna görä, türkmen teatrlarynda goýulýan oýunlaryň "tomaşaçy meselesi" gözgyny bolmagynda galýar. Azatlyk bu meselä ýerli ýaşaýjylaryň, synçylaryň, sungat hünärmeniniň, ýazyjynyň gözi bilen seretmäge çalyşdy.

Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalara, şol sanda teatr binalaryna harçlan uly döwlet serişdeleriniň fonunda, teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomaşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylýan täze eserleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşplerine teatr tankytçylarynyň, tomaşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar az bolansoň, teatrlar bilen tomaşaçynyň arasyndaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňemeginiň sebäplerine doly düşünmek aňsat däl. Käbirleri muny ilatyň aşa garyp düşmegi, sungata eliniň ýetmezligi bilen düşündirse, beýlekileri sahna çykarylýan eserleriň tematiki çäkliligi, döwlet gözegçiliginiň aşa berkidilmegi, üstesine teatr wagzynyň juda gowşak bolmagy, bildirişlerde dramaturglaryň atlaryny 'aşak basmak' ýaly hereketler bilen baglanyşdyrýar.

“Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry tomaşaçy meselesinde gaty garyp düşüpdir” diýip, hepde aýagynda 500 tomaşaçy ýerleşýän teatr binasyna baryp, oýun gören, aýdym-saz diňlän ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi.

“Oýun goýan adamlara, sahnada öz rollaryny ýerine ýetiren aktýorlara, konsert programmasyny düzüp, aýdym-saz bilen tomaşaçylara hyzmat edýän bagşy-sazandalara gaty haýpym geldi, sebäbi tomaşaçy zalyndaky adamlary barmak basyp sanaýmalydy” diýip, radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, teatr binasy örän giň, köşk ýaly, aktýorlar hem erbet oýnamaýar, aýdym-sazlary hem diňlese boljak, ýöne uly zal boş, tomaşaçy ýok.

Balkanabat şäherinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan teatr binasynda, türkmen metbugatynyň maglumatyna görä, döredijilik işgärleri üçin ähli şert döredilen, sahna giň we özboluşly, tomaşa zaly, foýe, diwarlar türkmen halkyna mahsus, özüne çekiji milli äheňler bilen bezelen...

Radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň biri bu teatryň gurluşygy üçin Balkan welaýatynyň bir ýyllyk býujetiniň möçberinde pul harçlanandygyny öňe sürdi. Emma metbugatda teatryň gurluşygyna harçlanan serişde barada anyk maglumatlary tapmak başartmady.

Metbugat habarlarynda anyklaşdyrylman aýdylmagyna görä, gürrüňi edilýän teatrda tejribeli artistleriň uly topary zähmet çekýär, olar ýaş artistler bilen öz tejribelerini paýlaşýar.

“Teatrda sahnalaşdyrylýan oýunlarda ýaş artistleriň janlandyrýan keşpleriniň ýatda galyjy çykmagy we tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanylmagy teatrda halypaçylyk-şägirtlik gatnaşyklarynyň göwnejaý ýola goýlandygyna güwä geçýär” diýip, bu teatryň öwgüsini ýetiren habarlaryň birinde aýdylýar. Türkmen teatrlary saýtynyň maglumatyna görä, bu teatryň režissýory Ö.Galandarow ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabat Gurbanguly Berdimuhamedowyň "Mertler Watany beýgeldýär" atly kitaby esasynda "Mukaddesdir bu Watan!" diýen taryhy dramany sahnalaşdyrdy. Ýöne bu dramanyň näderejede meýletin ýa mejbury tomaşaçy çekendigi anyklaşdyrylmaýar.

Ýyllaryň tejribesine görä, Türkmenistanda teatrlaryň tomaşaçy garyplygy sowet döwründen bäri uly mesele bolmagynda galýar. Ýöne öň türkmen artistleri il içinde has giňden tanalýardy, bilinýärdi, indi olaryň beýle meşhurlygy galmady diýip, synçylar belleýär. Soňky ýyllarda bolsa, ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, zähmet migrasiýasynyň ösmegi we döredijilik erkinliginiň has gysylmagy netijesinde, bu mesele has ýitileşene meňzeýär.

“Teatryň aktýorlary, režissýorlary öz goýýan oýunlaryna tomaşaçy çekmek üçin bazarlara, söwda dükanlaryna aýlanyp, reklama paýlap, teatra tomaşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýynda her hepdede oýun görmäge gelýän on-ýigrimi tomaşaçy bilen binanyň içinde harçlanylýan elektrik togunyň tölegini hem töläp bilmeýär” diýip, anonimlik şertinde gürleşen hünärmen Azatlygyň habarçysyna aýtdy.

Bahalary 5, 7 manat aralygynda satylýan biletleri alyp, bu sebitde oýun, konsert görmäge gelýän adam juda azaldy diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.